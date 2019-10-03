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Эксперт: запуск ракеты КНДР может означать выход страны на новый технологический уровень

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов считает, что пуск произвели для поднятия ставок перед переговорами с США

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ракетный пуск, предпринятый КНДР, может свидетельствовать о выходе Пхеньяна на новый технологический уровень. Такое мнение в четверг высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

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По его мнению, северокорейцы, проводя запуск ракеты, могли руководствоваться тремя моментами. "Во-первых, испытание заряда нового поколения: если они действительно произвели запуск баллистической ракеты с подводной лодки, это может означать, что их технологические возможности вышли на новый уровень развития, - указал эксперт. - И тогда это уже не развивающаяся страна, а нормальная, взрослая".

"Во-вторых, ракетный пуск был произведен для поднятия ставок перед американо-северокорейскими переговорами (4-5 октября, возможно, в Швеции состоится новый раунд рабочих консультаций с США - прим. ТАСС), чтобы к КНДР относились серьезно, - отметил Асмолов. - Это своего рода призыв к диалогу, [сигнал], что необходимо договариваться, а не продавливать свои интересы".

"В-третьих, - это ответ на южнокорейские мероприятия (1 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел смотр новейших образцов вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35A американской корпорации Lockheed Martin на авиабазе в городе Тэгу по случаю празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи - прим. ТАСС). А северяне показали, что раз Южная Корея закупает новую технику, то и у нас что-то есть".

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Американский президент Дональд Трамп пока никак не отреагировал на запуск.

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