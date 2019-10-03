Эксперт: запуск ракеты КНДР может означать выход страны на новый технологический уровень

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ракетный пуск, предпринятый КНДР, может свидетельствовать о выходе Пхеньяна на новый технологический уровень. Такое мнение в четверг высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

По его мнению, северокорейцы, проводя запуск ракеты, могли руководствоваться тремя моментами. "Во-первых, испытание заряда нового поколения: если они действительно произвели запуск баллистической ракеты с подводной лодки, это может означать, что их технологические возможности вышли на новый уровень развития, - указал эксперт. - И тогда это уже не развивающаяся страна, а нормальная, взрослая".

"Во-вторых, ракетный пуск был произведен для поднятия ставок перед американо-северокорейскими переговорами (4-5 октября, возможно, в Швеции состоится новый раунд рабочих консультаций с США - прим. ТАСС), чтобы к КНДР относились серьезно, - отметил Асмолов. - Это своего рода призыв к диалогу, [сигнал], что необходимо договариваться, а не продавливать свои интересы".

"В-третьих, - это ответ на южнокорейские мероприятия (1 октября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел смотр новейших образцов вооружения, в том числе истребителей пятого поколения F-35A американской корпорации Lockheed Martin на авиабазе в городе Тэгу по случаю празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи - прим. ТАСС). А северяне показали, что раз Южная Корея закупает новую технику, то и у нас что-то есть".

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Запуск произошел всего за несколько дней до намеченных на 5 октября консультаций на рабочем уровне между представителями США и КНДР. Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Американский президент Дональд Трамп пока никак не отреагировал на запуск.