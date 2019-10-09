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Кризис на Украине
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Песков: разведение сил в Донбассе запустило бы процесс реализации минских договоренностей

Как отметил пресс-секретарь российского президента, проведении саммита в "нормандском формате" в случае срыва разведения будет зависеть от глав стран "четверки"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Решение о проведении саммита в "нормандском формате" в случае срыва разведения сил в Донбассе будет зависеть от глав стран "четверки", но эта операция (разведение сил) запустила бы процесс реализации минских договоренностей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Срыв разведения сил в Донбассе. Отвод войск в Золотом и Петровском перенесли на 9 октября

"Все будет зависеть от решения глав государств, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь", - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли проведение саммита в случае срыва упомянутой операции.

В то же время Песков призвал дождаться "итогов - сорвется или нет, дождаться информации о том, по чьей вине это сорвано". "Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.

Ранее в среду представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко сообщил, что украинская сторона сорвала в среду запланированное на 9 октября разведение сил в районе Золотого в Донбассе.

Договоренность об отводе войск

На последней встрече контактной группы, состоявшейся 1 октября, стороны конфликта договорились начать разведение сил в Золотом и Петровском. Как сообщал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, разведение должно было начаться 7 октября. Однако в этот день отвод войск так и не начался. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что для начала процесса разведения необходим семидневный режим тишины.

Между тем в республиках Донбасса напомнили, что на этот раз данное требование не было условием начала процесса разведения. В ЛНР срыв отвода войск украинской стороной связали с активизацией радикальных сил на Украине, которые провели в стране акции протеста, а 6 октября боевики добровольческого полка "Азов" прибыли в район населенного пункта Золотое с требованием отменить разведение сил.

Вечером в понедельник украинские СМИ со ссылкой на командование Вооруженных сил Украины сообщили, что разведение сил в Золотом перенесено на среду, 9 октября, на 12:00 по местному времени (совпадает с мск).

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). К настоящему времени разведение сил состоялось во всех районах, однако у Золотого и Петровского киевские силовики в нарушение соглашений вновь разместили личный состав и военную технику.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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