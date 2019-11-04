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Кризис на Украине

Грызлов считает позицию Киева главной проблемой для мирного урегулирования в Донбассе

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске отметил, что киевская сторона не приступила к началу разведения, хотя представители ДНР дали сигнал о готовности начать отвод сил

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Неконструктивная позиция Киева, которая вновь проявилась в срыве отвода войск, остается главной причиной пробуксовки мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов.

"Вопреки достигнутым 29 октября на заседании контактной группы договоренностям, Киев срывает начало процесса возобновления разведения сил и средств в Петровском. Процесс должен был начаться сегодня. Однако киевская сторона не приступила к началу разведения, хотя представители другой стороны - представители Донецка - дали сигнал о готовности начать отвод сил", - заявил он.

"Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса - это позиция Киева", - констатировал российский полпред.

В понедельник представители ДНР выпустили в районе Петровского сигнальную ракету белого цвета в знак готовности к отводу сил на данном участке. Однако зеркальных действий с украинской стороны не последовало.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова на прошлой неделе заявляла, что отвод у Петровского начнется 4 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал об этой дате, но с оговоркой, что процессу должно предшествовать соблюдение в данном районе перемирия в течение недели. В штабе силовой операции Киева в понедельник заявили, что считают это условие невыполненным. В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал подобные действия Киева искажением договоренностей.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаКризис на Украине
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