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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Слуцкий надеется, что Киев правильно воспримет решение РФ вернуть корабли украинских ВМС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что это исключительно жест доброй воли, без какой-либо политической подоплеки
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Возврат украинских кораблей, задержанных в районе Керченского пролива во время инцидента в ноябре 2018 года, не имеет под собой какой-либо политической подоплеки, это жест доброй воли. Такое мнение в понедельник в беседе с корр. ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Передача военных кораблей Украине, задержанных около года назад в акватории Керченского пролива, - исключительно жест доброй воли, без какой-либо политической подоплеки. Это стало возможно по окончании всех следственных действий по соответствующему уголовному процессу, и их нахождение в России в качестве вещественных доказательств уже не требуется", - сказал он.

Он также заметил, что возврат судов - это "своего рода демонстрация стремления к нормализации российско-украинских отношений". "Надеюсь, что этот сигнал будет правильно воспринят в Киеве. И подобные провокации, на которые отчаянно шел бывший президент [Петр] Порошенко, останутся в прошлом", - добавил парламентарий.

Слуцкий при этом подчеркнул, что "кораблям под украинским флагом не стоит впредь нарушать нормы судоходства в российских территориальных водах вопреки нормам международного права и законодательства РФ". "Российские пограничники и впредь будут пресекать подобные инциденты, в этом не должно быть ни у кого сомнений", - заключил он.

Как сообщили ранее в МИД РФ, "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМС Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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