Слуцкий надеется, что Киев правильно воспримет решение РФ вернуть корабли украинских ВМС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Возврат украинских кораблей, задержанных в районе Керченского пролива во время инцидента в ноябре 2018 года, не имеет под собой какой-либо политической подоплеки, это жест доброй воли. Такое мнение в понедельник в беседе с корр. ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Передача военных кораблей Украине, задержанных около года назад в акватории Керченского пролива, - исключительно жест доброй воли, без какой-либо политической подоплеки. Это стало возможно по окончании всех следственных действий по соответствующему уголовному процессу, и их нахождение в России в качестве вещественных доказательств уже не требуется", - сказал он.

Он также заметил, что возврат судов - это "своего рода демонстрация стремления к нормализации российско-украинских отношений". "Надеюсь, что этот сигнал будет правильно воспринят в Киеве. И подобные провокации, на которые отчаянно шел бывший президент [Петр] Порошенко, останутся в прошлом", - добавил парламентарий.

Слуцкий при этом подчеркнул, что "кораблям под украинским флагом не стоит впредь нарушать нормы судоходства в российских территориальных водах вопреки нормам международного права и законодательства РФ". "Российские пограничники и впредь будут пресекать подобные инциденты, в этом не должно быть ни у кого сомнений", - заключил он.

Как сообщили ранее в МИД РФ, "18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМС Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами".