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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Сенатор Куликов: расследование дела о провокации Украины у берегов Крыма будет продолжено

В понедельник в Черном море переданы украинской стороне три задержанные в Керченском заливе корабля

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Расследование дела, возбужденного после провокации Украины около берегов Крыма, будет продолжено, несмотря на то, что в понедельник задержанные корабли украинских ВМС возвращены украинской стороне, сообщил ТАСС сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Куликов.

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В понедельник в Черном море состоялась передача трех задержанных в Керченском заливе кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Расследование преступления против суверенитета нашей страны продолжается, оценка действиям всем участникам этой провокации будет дана", - сказал Куликов. Сенатор подчеркнул, что бесспорным остается факт, что "границы нашей страны священны и неприкосновенны и надежно защищены". Он уверен, что это не должно вызывать сомнений, "и не надо это проверять".

Куликов также осудил действия украинских политиков, руководивших страной на момент провокации, и бывшего президента Петра Порошенко. "Сейчас странно слышать комментарии различных украинских "околополитиков" по поводу [передачи кораблей]. Подставить под удар своих военных, решая проблему провалившегося предвыборного рейтинга, ввергнуть страну в очередной кризис - не достойно даже рядового гражданина, а тем более президента. Оценку им дали результаты выборов", - добавил он.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКуликов, Валерий ВладимировичКрымНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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