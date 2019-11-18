Сенатор Куликов: расследование дела о провокации Украины у берегов Крыма будет продолжено

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Расследование дела, возбужденного после провокации Украины около берегов Крыма, будет продолжено, несмотря на то, что в понедельник задержанные корабли украинских ВМС возвращены украинской стороне, сообщил ТАСС сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Куликов.

В понедельник в Черном море состоялась передача трех задержанных в Керченском заливе кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск" украинской стороне.

"Расследование преступления против суверенитета нашей страны продолжается, оценка действиям всем участникам этой провокации будет дана", - сказал Куликов. Сенатор подчеркнул, что бесспорным остается факт, что "границы нашей страны священны и неприкосновенны и надежно защищены". Он уверен, что это не должно вызывать сомнений, "и не надо это проверять".

Куликов также осудил действия украинских политиков, руководивших страной на момент провокации, и бывшего президента Петра Порошенко. "Сейчас странно слышать комментарии различных украинских "околополитиков" по поводу [передачи кораблей]. Подставить под удар своих военных, решая проблему провалившегося предвыборного рейтинга, ввергнуть страну в очередной кризис - не достойно даже рядового гражданина, а тем более президента. Оценку им дали результаты выборов", - добавил он.