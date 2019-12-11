Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

"Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход - я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит", - сказала она в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"

По словам Захаровой, украинские переговорщики "начали оперировать некими все-таки правовыми терминами, идти так или иначе в русле сочетания интересов различных сегментов общества". "Может быть, не глобально, конечно, нет возможности реализовать все, что нужно реализовать сейчас <...> Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, - это 100%", - добавила она.

Обсуждение итогов саммита "нормандской четверки"

Тема итогов парижского саммита "нормандской четверки" обсуждалась во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон по инициативе американской стороны, отметила Захарова.