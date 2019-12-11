{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Обновлено 

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в манере поведения переговорщиков Киева появилась большая реалистичность
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата". Дипломат отметила, что в манере поведения переговорщиков Киева появилась большая реалистичность.

На эту тему
"Победа — уже то, что саммит состоялся". Мировые СМИ — о встрече "нормандской четверки"

"Можно встречаться с ними, можно не встречаться, можно просто ориентироваться на их публичные заявления и на их действия. То, что изменилась, в принципе, не только тональность, но, как мне кажется, и, наверное, подход - я не могу даже поставить это под сомнение. Я думаю, только слепой это не увидит и глухой не услышит", - сказала она в интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"

По словам Захаровой, украинские переговорщики "начали оперировать некими все-таки правовыми терминами, идти так или иначе в русле сочетания интересов различных сегментов общества". "Может быть, не глобально, конечно, нет возможности реализовать все, что нужно реализовать сейчас <...> Но то, что есть в этом некая большая реалистичность, - это 100%", - добавила она.

Обсуждение итогов саммита "нормандской четверки"

Тема итогов парижского саммита "нормандской четверки" обсуждалась во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон по инициативе американской стороны, отметила Захарова.

На эту тему
О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже. Главное

"Эта тема действительно обсуждалась, но по просьбе американских коллег, что естественно, так как Сергей Викторович Лавров прибыл в Вашингтон непосредственно из Парижа, где проходили мероприятия в рамках "нормандского формата". Они в большей степени работали, как у нас, дипломатов, принято говорить, "на прием", им было интересно, что же происходит по животрепещущей для них теме, которую они непосредственно много раз пытались взять "с наскока". Интерес был очень живой, активный, и, в общем-то, у них была возможность услышать из первых рук", - сказала она.

Ранее Лавров сообщил журналистам, что во время своего визита в Вашингтон поделился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео впечатлениями от прошедшего 9 декабря саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). Состоявшийся в Париже саммит лидеров "нормандской четверки" стал первым после трехлетнего перерыва. Итоговый документ саммита включает обязательство участников обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договоренность поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Саммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Небензя: отказ КНДР от ядерного оружия возможен только через укрепление мер доверия
Санкции не заменят собой дипломатию, считает постпред России при ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС