{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил
Обновлено 

Володин: заявления компартии Японии о Курилах наносят вред отношениям Японии и РФ

Спикер Госдумы отметил, что в России такие высказывания воспринимаются как угроза территориальной целостности и суверенитету страны
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Призывы объявить Курильские острова территорией Японии подрывают доверие между странами, наносят вред отношениям Москвы и Токио, а также воспринимаются, как угроза российскому суверенитету. Об этом в воскресенье журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение председателя оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявить об архипелаге как о японской территории.

На эту тему
Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.

"Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?" - добавил он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что "попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще". "История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика, - заключил он. - А глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления".

Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и, таким образом, можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

В новость были внесены изменения (20:31 мск) - добавлены подробности.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Реклама на ТАСС
Новый председатель "Яблока" назвал главную цель партии
По словам Николая Рыбакова, "умение побеждать на выборах" теперь нужно продемонстрировать людям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС