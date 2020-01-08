Эксперт: слова Трампа о новых санкциях в отношении Ирана следует считать "фигурой речи"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Введение Вашингтоном новых жестких экономических санкций в отношении Тегерана не поможет США сгладить сложившуюся ситуацию. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя намерение США ввести новые экономические санкции в отношении Ирана.

О подобных планах ранее в среду заявил президент страны Дональд Трамп ранее в среду. По его словам, администрация продолжит изучать жесткие варианты ответных действий после обстрела Ираном военных баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

По его словам, подобные заявления "можно отнести к некой фигуре речи, поскольку против Тегерана уже действуют, правда, одностронние, серьезные санкции [в нефтедобывающем секторе, запрет на покупку иранской нефти]". "Трудно представить, какими еще могут быть более жесткие санкции. Можно, конечно, продолжать вводить ограничения, но вряд ли санкции еще сильнее повлияют", - заметил он.

"Это был необдуманный, безответственный шаг со стороны США", - отметил эксперт. Ситуация в регионе резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Вместе с тем Тимофеев считает, что всего этого "можно было избежать", если бы Вашингтон не стал действовать столь радикально. "В итоге сейчас Трамп оказался в положении колеблющегося лидера. Он себе только навредил", - считает он.

Необдуманная эскалация

"После ответной меры Тегерана у американцев был выбор: бомбить Иран или нет. Американский президент сделал шаг назад, и тем самым показал, что никакой продуманной эскалации не было, - продолжил эксперт. - Проблема в том, что хотя и не произошло открытого конфликта, нынешние действия Вашингтона не решат проблемы".

"Для иранцев инцидент не исчерпан, они будут строить всяческие козни американцам теми методами, которые им доступны", - пояснил он. "Угроза санкциями не поможет Вашингтону "разрулить" инцидент, - заключил Тимофеев. - США осложнили свои позиции на Ближнем Востоке в целом".