Миронов заявил, что справороссы поддерживает отставку кабмина

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" поддерживает отставку правительства РФ, действующий кабинет министров не способен решить задачи, поставленные главой государства в послании Федеральному собранию. Об этом в среду в эфире радио " Коммерсантъ FM " заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Этот состав правительства решать те проблемы, о которых сегодня говорил президент, не в состоянии. Я в этом абсолютно убежден, - сказал Миронов. - Этот состав вел не туда. И здесь смена курса, конечно, необходима".

Говоря о возможных претендентах на пост премьера, политик назвал "более чем уместной" кандидатуру главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. "Уйдя с высоких постов и до того момента, как вернуться в Счетную палату, он многое посмотрел и многое понял для себя. И, несмотря на его в целом либеральные взгляды, он понял, что без подъема платежеспособности населения ничего хорошего у нас в России не будет", - считает лидер "Справедливой России".

При этом Миронов отметил, что не ожидает досрочных выборов в Госдуму в связи с предложенными конституционными изменениями и уходом правительства в отставку.

Как подтвердил в беседе с ТАСС первый замглавы фракции Михаил Емельянов, справороссы "с удовлетворением" восприняли новость об отставке кабмина. "Мы давно говорили, что необходима смена социально-экономического курса. И что те люди, которые составляли правительство, просто не в состоянии это сделать", - пояснил он.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду подал в отставку, при этом президент РФ Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.