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Отставка правительства России

Руководство АСИ отметило позитивный опыт работы Мишустина в сфере цифровизации

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева также отметила, что Мишустин всегда открыт к диалогу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава ФНС Михаил Мишустин, кандидатура которого внесена в Госдуму на должность премьер-министра, сможет решать задачи, поставленные президентом в майских указах, применяя инструменты цифровой экономики. Такое мнение ТАСС в среду высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

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"Задачи у нас не менялись - это задачи поставленные президентом и в майских указах, и в послании Федеральному Собранию. Поэтому, я считаю, что ключевая задача для Михаила Мишустина - решение этих поставленных задач. Мы много говорим о цифровой экономике, о цифровизации в налоговой службе. У него огромный опыт того, как новые технологии, работа с большими данными могут упростить услуги для населения, бизнеса, того, какие решения могут приниматься на основе этих данных", - сказала Чупшева.

Чупшева добавила, что АСИ взаимодействовало с Мишустиным в рамках национальной предпринимательской инициативы.

"Михаил Мишустин всегда открыт к диалогу. Сам лично встречался всегда с предпринимателями - членами рабочей группы АСИ, совместно мы проводили совещание с Артемом Аветисяном (директор направления "Новый бизнес" АСИ - прим. ТАСС), с представителями бизнеса из разных регионов. Обсуждали, как по всей стране упростить услуги, которые оказывает налоговая для бизнеса", - сказала Чупшева.

Ранее в среду президент Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

Теги
РоссияОтставка правительства России
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