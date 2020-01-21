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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа в ближайшее время подготовит предложения к проекту о поправке к Конституции

Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас подчеркнул, что сейчас важно провести максимальное количество встреч с общественными организациями, гражданами и профсоюзами, чтобы понять каковы ожидания людей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Перечень предложений к президентскому законопроекту о поправке к Конституции будет собран рабочей группой в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил во вторник сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире телеканала "Россия-24".

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"Основная задача рабочей группы, как я ее понимаю, состоит не только в том, чтобы помочь сформулировать те или иные положения Конституции, но и чтобы выяснить общественный запрос <...> Я очень надеюсь на то, что нам поможет работа с людьми, поездка в регионы. Вот у депутатов Госдумы скоро начнется региональная неделя, многие сенаторы тоже выезжают в свои территории и будут работать с населением, встречаться с избирателями", - сказал Клишас.

По его словам, сейчас важно провести максимальное "количество встреч с общественными организациями, гражданами, представителями творческих профессии, профсоюзами, чтобы понять каковы ожидания людей". "Вот эту работу мы намерены сделать в ближайшую одну - две недели, чтобы составить перечень основных предложений, дополнений, замечаний к тому законопроекту, который сегодня у нас есть, и доложить об этом президенту", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что эта работа "будет максимально прозрачной".

Президент РФ Владимир Путин в понедельник внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, о которых говорил глава государства 15 января в послании Федеральному собранию.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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