Володин выступил против расширения круга вопросов в законопроекте о поправке к Конституции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Перечень вопросов, обозначенных в президентском законопроекте о поправке к Конституции РФ, не нуждается в расширении при рассмотрении документа во втором чтении. Такое мнение журналистам высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На мой взгляд, было бы правильно здесь не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом, и в рамках его инициативы", - сказал Володин по итогам обсуждения законопроекта главы государства в первом чтении.