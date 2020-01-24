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Песков заявил, что голосование граждан по поправкам в Конституцию не будет формальностью

Порядок и сроки проведения голосования сейчас разрабатываются, уточнил представитель Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Голосование граждан за или против предложенного президентом РФ Владимиром Путиным пакета поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос, может ли общероссийское голосование состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, представитель Кремля отметил, что "порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены - они, собственно, сейчас разрабатываются".

"Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью", - сказал Песков. Он напомнил, что провести такое голосование предложил сам президент, "хотя де-юре такой необходимости нет". "Если люди посчитают нецелесообразным [внесение поправок в основной закон], то так и произойдет. Это не формальность, это именно голосование за или против", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков не стал отвечать на вопрос, вызывает ли в Кремле обеспокоенность тот факт, что не все регионы успели высказать свое мнение по законопроекту о поправках в Конституцию к первому чтению (например, Свердловская область). "Это не к Кремлю вопрос, в данном случае двигателем выступает Госдума, - сказал пресс-секретарь президента. - Поэтому этот вопрос нужно туда адресовать".

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

В новость были внесены изменения (13:35 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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