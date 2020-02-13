После внесения поправок в Конституцию может потребоваться изменение более 50 законов

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Поправки более чем в 50 законодательных актов могут потребоваться после внесения изменений в Конституцию РФ. Об этом заявил в четверг сопредседатель рабочей группы по Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"При внесении вашей поправки в Конституцию уже было указано на необходимость изменения целого ряда законов. Полагаем, что потребуются изменения в более чем 50 законодательных актов", - сказал Крашеннинников на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой.

Крашенинников также заверил, что "после вступления в силу поправок в Конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений" основного закона.

Он подчеркнул, что основной запрос общества связан с тем, чтобы в основном законе "были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства". "Наибольшей поддержкой пользуются ваши предложения, которые направлены на укрепление суверенитета страны", - добавил депутат.

"Что касается требований к депутатам, министрам, главам регионов - даже предлагается пойти дальше. Например, запретить таким гражданам иметь финансовые активы за рубежом", - сказал сопредседатель группы.