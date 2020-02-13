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Предложения по изменениям в Конституции

Хабриева: поправки к Конституции вызвали живой интерес у зарубежных специалистов

Речь идет о специалистах из Австрии, Италии и Франции

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в российскую Конституцию вызвали большой интерес у зарубежных специалистов. Об этом заявила в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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"Предложенные поправки вызвали очень живой интерес у зарубежных специалистов. Мне как сопредседателю было поручено взаимодействие с ними и обобщение мирового опыта конституционных реформ", - сказала Хабриева на встрече президента с рабочей группой.

По ее словам, специалисты из Австрии, Италии и Франции "указывают, что современным демократиям сопутствует процесс обновления Конституции, что основной закон должен следовать жизни, что он должен подстраиваться под решение новых задач развития общества".

Хабриева добавила, что 6 февраля в одном из университетов Милана прошел круглый стол, посвященный российским конституционным поправкам. "По результатам [круглого стола] запланировано включить их в учебные программы бакалавриата и магистратуры. Так что обновление российской Конституции и предстоящее голосование уже входит не только в российскую историю, но и в конституционную мировую историю", - сказала Хабриева.

Кроме того, сопредседатель группы рассказала президенту о предложениях научной общественности по изменениям в основном законе. "Ученые России хотели бы расширить положения Конституции, которые говорят о роли науки, для этого достаточно много оснований. Нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих Конституциях, закрепление конституционного обеспечения [нужно] сейчас, когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создают уже новое будущее для нас, для наших детей", - отметила она.

По ее словам, у рабочей группы также есть большой пакет предложений от IT-сообщества. "Мы считаем, что в статьях 71 и 72 Конституции необходимо закрепить приоритеты научно-технологического развития, а в статье 114 наделить правительство полномочием по государственной поддержке. И тогда мы сможем говорить о том, что конституционно-правовой фундамент для развития науки и информационных технологий будет создан", - подчеркнула Хабриева.

Теги
АвстрияИталияРоссияФранцияПредложения по изменениям в Конституции
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