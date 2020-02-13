Посольство РФ назвало новые санкции США "очередным всплеском русофобии"

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Посольство России в США в четверг назвало "очередным всплеском русофобии" введение Вашингтоном санкций против трех российских организаций. По мнению дипмиссии, этот шаг властей США представляет собой попытку "обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий".

Ранее Госдепартамент США объявил о введении ограничительных мер в отношении "Кумертауского авиационного производственного предприятия" (КумАПП), военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" (НПОМ) и "Конструкторского бюро приборостроения" (КБП). Под санкции они попали в связи с тем, что, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

"Вновь стали свидетелям усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России. <...> Усматриваем в таком подходе очередной всплеск русофобии, а также попытку обеспечения узкоконъюнктурных интересов на международном рынке оборонных технологий", - прокомментировало это решение американских властей посольство РФ. Заявление опубликовано на странице дипмиссии в "Фейсбуке".

"Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения по подобным сюжетам имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания. Администрация же снова никаких официальных доказательств не представила", - подчеркнуло посольство.