Слуцкий назвал решение суда Гааги по ЮКОСу политизированным и противоречащим позиции ЕСПЧ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Гааги по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд носит политизированный характер и противоречит позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение Гаагского суда в пользу бывших акционеров ЮКОСа насквозь политизированное и не имеет ничего общего с реальным правосудием. Это очередная антироссийская пилюля", - сказал он. "Вердикт противоречит позиции ЕСПЧ и в целом вызывает большие сомнения в части правовых оснований", - добавил депутат.

Слуцкий также заметил, что именно такие решения международных организаций заставляют задумываться об установлении приоритета Конституции РФ над противоречащими ей решениями межгосударственных органов.

Он указал на то, что "Международным арбитражем и апелляционными инстанциями абсолютно был проигнорирован факт неправомерного использования бывшими акционерами ЮКОСа механизма Договора к Энергетической хартии, который не был ратифицирован РФ и применялся лишь временно в той мере, в которой не противоречил действующему российскому законодательству". "Арбитражная оговорка, содержащаяся в Договоре к Энергетической хартии, под сферу такого временного применения не подпадала", - указал депутат.

"Именно такие решения международных организаций заставляют задумываться об установлении приоритета основного закона России и необходимости внесения поправок в статью 79 Конституции РФ", - резюмировал он.

Согласно редакции первого чтения президентского законопроекта о поправке в Конституцию, Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод граждан и не противоречит основам конституционного строя. При этом "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Решение гаагского суда

18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции и восстановил решения гаагского арбитража о взыскании с РФ 50 млрд долларов. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала мнение Окружного суда Гааги и тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании не были добросовестными инвесторами и совершили ряд противоправных действий.

По его словам, вердикт не означает автоматического запуска процедуры ареста российских активов за рубежом и будет оспорен в Верховном суде Нидерландов в течение трех месяцев. В Минюсте РФ ранее также сообщили, что Москва продолжит отстаивать свои законные интересы.

В новость были внесены изменения (16:59 мск) — добавлена информация после второго абзаца.