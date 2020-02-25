Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует заниматься корректировкой преамбулы основного закона. Об этом во вторник журналистам сообщил сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"На данный момент мы преамбулу не трогаем, считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись", - сказал он.

Крашенинников уточнил, что сейчас рабочая группа рассматривает поправки, которые будут влиять на права граждан непосредственно или через федеральные законы.

Также он добавил, что законодатели подготовят поправки в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение запрета на отчуждение территорий РФ, после вступления в силу соответствующих конституционных изменений.

"Любые действия, направленные на отчуждение территорий РФ, [будут] запрещены. Соответственно, у нас будут кроме этой поправки соответствующие положения в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях", - сказал Крашенинников.

Ранее во вторник на заседании рабочей группы ее член, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов сообщил, что предлагается закрепить в основном законе страны запрет на любые действия, направленные на отчуждение территории РФ, а также призывы к таким действиям.

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным 13 февраля артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России. Президент согласился с этой идеей.