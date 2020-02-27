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В Кремле не видят оснований опасаться за плебисцит по Конституции из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ссылается на информацию от специалистов и от штаба правительства по противодействия вирусу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не видит оснований для опасения за перспективы проведения 22 апреля общенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого (для таких опасений - прим. ТАСС), исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба [правительства РФ по противодействия вирусу], - отметил он. - Мы вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации. Поэтому какие-то предположения делать тяжело".

В ответ на вопрос, можно ли считать предстоящее голосование массовым мероприятием, Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина, охарактеризовавшего это событие как плебисцит. В среду на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию глава государства согласился с предложением провести общенародное голосование, которое должно решить судьбу поправок, 22 апреля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в КонституцииРаспространение коронавируса нового типа
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