Песков: внесенные Путиным поправки в Конституцию прошли юридическую экспертизу

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Внесенные президентом России Владимиром Путиным в Госдуму поправки в Конституцию РФ прошли юридическую экспертизу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать оценки ряда экспертов в области конституционного права о том, что процесс внесения изменений в основной закон страны отчасти противоречит законодательству РФ.

"Это вопрос к юристам. Но, как вы понимаете, юристы в Думе и в администрации президента активно вовлечены в экспертный анализ этих поправок, поэтому юридическая экспертиза проводится и уже была проведена", - сказал он.

Пресс-секретарь указал, что предложенный способ внесения изменений и вступления их в силу не запрещен действующим законом. По его словам, хотя сейчас в законе прописана определенная процедура вступления в силу поправок в Конституцию, "но иные [способы] не запрещены". За дальнейшими пояснениями Песков призвал обращаться в рабочую группу по подготовке поправок.

2 марта Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту, в том числе дополнение его статьей 3 - она регулирует ряд вопросов, связанных со вступлением в силу норм документа. В частности, из нее следует, что после принятия закона об изменениях в Конституции РФ и его одобрения не менее двумя третями региональных заксобраний он будет опубликован и вступит в силу за исключением статей 1 (собственно изменения в текст основного закона) и 2 (о проведении всероссийского голосования).

После этого президент обратится в Конституционный суд РФ, который даст оценку не вступившим в силу положениям документа, в случае признания их соответствующим главам 1, 2 и 9 (главы, которые не подлежат изменению путем принятия федерального конституционного закона) действующей Конституции будет проведено всероссийское голосование. При одобрении закона гражданами на всероссийском голосовании должен быть издан указ главы государства об опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты их вступления в силу.

Официальное опубликование Конституции с изменениями происходит "незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования", уточняется в тексте президентского законопроекта.