Эксперт: разговор Путина и Трампа призван приблизить переговоры по нефти с Эр-Риядом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп инициировал телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы в первую очередь обсудить ситуацию на глобальном нефтяном рынке и создать условия для трехсторонних переговоров по этой теме с участием Саудовской Аравии. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

В понедельник Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор и обсудили борьбу с пандемией и ситуацию на нефтерынке. Президенты договорились продолжать личные контакты.

"Поскольку разговор состоялся по инициативе американской стороны, смело можно предположить, что главной темой переговоров была все-таки нефть, - сказал Суслов, добавив, что Вашингтон активно ведет переговоры с Эр-Риядом по этой теме, однако пока значимых результатов добиться не может. - Одновременно Трамп пытается договориться с Россией о том, чтобы здесь найти какие-то точки соприкосновения - совместная позиция на переговорах с Саудовской Аравией или выход на трехсторонние переговоры в формате Саудовская Аравия - Россия - США, что было бы в принципе оправдано, потому что именно эти три страны являются на сегодняшний день главными добывающими странами".

По мнению собеседника агентства, Трамп рассчитывает при помощи возможных переговоров в таком формате стабилизировать мировые энергетические рынки и добиться роста нефтяных котировок. При этом эксперт обратил внимание на то, что американская сланцевая индустрия ввиду обвала мировых цен на нефть сейчас находится "уже не на грани банкротства, а в банкротном состоянии". Этот факт очень тревожит президента США, отметил Суслов, поскольку "американская нефтяная индустрия является важным источником финансирования для Республиканской партии и его президентской кампании". "Поэтому крах фрекинговой индустрии автоматически будет означать снижение шансов Трампа на победу на выборах", - убежден эксперт.

Касаясь ситуации с коронавирусом, которая также стала темой беседы Путина и Трампа, аналитик выразил мнение, что Вашингтон "не является приоритетным партнером Москвы в борьбе с пандемией". "Российскими партнерами являются Китай, страны постсоветского пространства, которым мы помогаем, и европейские страны, - продолжил Суслов. - Что касается информационной стороны дела, то США скорее рассматривают Россию в качестве противника в области всей коронавирусной истории, потому что именно американцы стоят за той информационной кампанией, в рамках которой ведется очернение российской помощи Италии в борьбе с заболеванием". По словам аналитика, в вопросах восстановления мировой экономики после окончания пандемии США ориентируются на взаимодействие с Китаем и Европой, и "Россия [для Вашингтона] здесь стоит далеко не на первом месте".