Прибытие полпреда и представление врио главы НАО ожидается 3 апреля

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Прибытие полномочного представителя президента Российской Федерации и представление временно исполняющего обязанности главы НАО ожидается 3 апреля, сообщил ТАСС представитель администрации Ненецкого автономного округа.

В четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. Президент также назначил вице-губернатора НАО Юрия Бездудного врио главы этого региона.

"Завтра ожидается прибытие полпреда и представление врио НАО", - сказал собеседник агентства.