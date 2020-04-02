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Отставки и назначения

Прибытие полпреда и представление врио главы НАО ожидается 3 апреля

На пост врио главы региона ранее назначен Юрий Бездудный

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Прибытие полномочного представителя президента Российской Федерации и представление временно исполняющего обязанности главы НАО ожидается 3 апреля, сообщил ТАСС представитель администрации Ненецкого автономного округа.

В четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Цыбульского, который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. Президент также назначил вице-губернатора НАО Юрия Бездудного врио главы этого региона.

"Завтра ожидается прибытие полпреда и представление врио НАО", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияОтставки и назначения
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