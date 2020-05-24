Алиханов: заявление США о Калининградской области как о военной базе вызывает недоумение

ТАСС, 24 мая. Власти Калининградской области выразили недоумение в отношении высказывания помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, сравнившего регион с закрытой военной базой. Губернатор Антон Алиханов заявил, что подобные высказывания демонстрируют низкую компетенцию американского чиновника, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"К сожалению, американская президентская администрация как обычно поверхностна в своих суждениях. Большинство их заявлений в части Калининградской области весьма далеки от реальности, что показывает низкую компетенцию таких советников", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам главы региона, у него вызвали недоумение слова американской стороны о том, что Калининградская область якобы является "закрытой военной базой".

"Предположу также, что мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости. А что касается "закрытой военной базы", то ничего кроме недоумения такие высказывания не вызывают", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

В опубликованном в субботу интервью германской газете Bild О'Брайен, в частности, заявил, что в Калининградской области Москва якобы разместила "в огромном количестве" ракеты и современные вооружения, которые "угрожают всем европейским союзникам [США] и Прибалтике", и не позволяет Западу облетать регион. Помощник американского президента назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Западной Европы".