ЦИК принял более 1,5 млн заявок о голосовании по конституции по месту пребывания

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия приняла более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих проголосовать по закону о поправке к конституции не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма "Мобильный избиратель".

"По состоянию на 9 утра у нас всего принято 1 555 784 заявления о желании проголосовать по месту нахождения", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в пятницу.

Она отметила, что комиссия на утро 19 июня приняла 947 474 заявления от граждан о желании проголосовать по поправкам к конституции с помощью дистанционного электронного голосования. Кроме того, почти 80 тыс. заявлений пришло от желающих проголосовать на дому.

Прием заявлений о желании проголосовать по месту нахождения продлится до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, МФЦ или на едином портале госуслуг. С 16 до 21 июня сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии.

Жители Москвы и Нижегородской области до 21 июня могут подать заявление о желании проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого им необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.