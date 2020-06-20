Песков: Путина беспокоит вопрос доверия к договоренностям с США из-за беспорядков

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина в связи с беспорядками в США волнует вопрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Его [Путина] волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае - президента США [Дональда Трампа], - сказал он. - Наверняка, президента Путина волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести наши двусторонние отношения из этого ужасного состояния, а для того, чтобы не оголять дальше мировую безопасность и мировую стабильность".

Песков подчеркнул, что у Путина вызывает опасения тот факт, что в ближайшие месяцы может не остаться договоренностей, которые регулируют сферу международной безопасности. "Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить", - добавил он.

Представитель Кремля также заявил, что не вправе давать оценку событиям в США, так как это внутреннее дело Вашингтона.

Ранее Путин выразил мнение, что беспорядки в США являются проявлением глубинных внутренних кризисов в этой стране. Он отметил, что этот кризис наблюдается давно - с момента прихода к власти президента США Дональда Трампа.