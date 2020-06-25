Комиссия СФ призвала строго соблюдать закон в ходе голосования по конституции

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ призывает всех строго соблюдать законы в ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию и ответственно относиться к любым попыткам распространения сомнительной информации. Об этом заявил журналистам в четверг глава комиссии Андрей Климов.

Ранее в четверг Климов сказал, что общероссийское голосование стало целью для "внешней атаки", которая проводится с использованием подконтрольных Западу СМИ, социальных сетей и некоммерческих организаций (НКО).

"Призываем всех к строгому соблюдению российского законодательства и ответственному отношению к любым попыткам распространения сомнительной информации и, тем более, провокаций общественных беспорядков", - отметил Климов, оглашая заявление комиссии.

Члены комиссии выражают уверенность, что миллионы россиян воспользуются возможностью выразить свою позицию в отношении предложенных конституционных изменений, приняв участие во всенародном голосовании. "При этом каждый из нас должен помнить, что речь идет о нашей собственной стране и никто извне не вправе навязывать нам чужую волю, какими бы обертками эта недобрая воля ни прикрывалась", - заявил сенатор.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.