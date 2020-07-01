Основной день голосования в Поволжье начался с высокой явки

На одном из шести именных избирательных участков Башкирии, имени героя Советского союза Ивана Рыбалко в Демском районе Уфы голосование в среду идет активнее, чем в предыдущие дни, сообщила ТАСС председатель УИК Елена Горячева. На участке закреплено более 1,7 тыс. человек. "Люди идут голосовать, сегодня гораздо больше, многие хотели проголосовать именно 1 июля, они, можно сказать, не признают досрочного голосования. Когда мы предлагали жителям проголосовать на дому они отвечали - приходите, но только 1 июля", - отметила Горячева.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

ТАСС, 1 июля. Все участки для голосования по поправкам к Конституции РФ в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) открылись в основной день общероссийского голосования 1 июля, работают в штатном режиме. Явка избирателей в первые часы работы несколько выше, чем в предыдущие шесть дней, сообщили ТАСС представители избирательных комиссий регионов. Барьер в 70% проголосовавших уже преодолен в Башкирии, некоторых районах Оренбургской области и Удмуртии.

По ее словам, тот факт, что, участок носит имя героя Советского союза вносит свой отпечаток, это большая ответственность, считает собеседница агентства. "Иван Рыбалко имеет большое значение для нас, он выпускник нашей школы, и жители района гордятся тем, что тоже учились в этой школе", - добавила Горячева.

К 10:00 мск в Башкирии явка превысила 76%. "По данным территориальных комиссий, проголосовало 76,32% от числа включенных в списки голосования. В столице республики активность составила 76,68%. Среднее по городам республики - 71,21%, по районам - 77,57%", - сообщила на брифинге секретарь ЦИК Башкирии Марина Долматова.

В Удмуртии (+1 час к мск) утром открылись 1 164 избирательных участка, 21 из них временный. Они работают в штатном режиме. Явка в регионе на 10:00 (09:00 мск) 1 июля составляет более 44%, сообщил журналистам председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко. При этом, по его словам, в сельских районах явка гораздо выше, максимальная на это время отмечается, например, в Селтинском и Глазовском районах, где показатель превысил 70%. "В принципе, явка высокая с учетом и тех погодных условий, которые были все эти предшествующие дни", - добавил Кушко. Согласно данным регионального инфоцентра, явка выше 70% также в Алнашском и Дебесском районах.

В Оренбургской области, по словам председателя Избирательной комиссии региона Александра Нальвадова, к 12:00 (10:00 мск) явка достигла 65%, а в некоторых территориях превысила 72%.

Участки в здании со статусом памятника

В центре Перми, но вдали от шумных улиц в тени деревьев расположилась двухэтажная предметно-языковая школа №84 "Дуплекс", в XIX веке здесь был открыт Дом Трудолюбия, а в 1917-1918 годах работал Заимский райком Российской социал-демократической рабочей партии большевиков и районный штаб Красной Армии. Здание из красного кирпича считается памятником культурного наследия. В школе уже не первый год располагаются избирательные участки, в этом году для голосования по поправкам к конституции их открылось пять - в танцевальном классе и учебных кабинетах, в каждом установлено четыре кабинки, но для соблюдения социальной дистанции между избирателями работают две, на входе каждого приветливо встречают сотрудники полиции, наблюдатели и члены комиссий, выдают маски, перчатки, влажную антибактериальную салфетку и одноразовую ручку.

Процесс голосования занимает всего несколько минут. Как рассказала ТАСС председатель участковой избирательной комиссии (УИК) 2818 Татьяна Грецова, многие жители проголосовали до основного дня, но большинство все же ожидают сегодня. "Шестой день голосования, настроение отличное, погода нас не разочаровала, избиратели тоже не разочаровали, в основном все проявляют активную гражданскую позицию. Надеюсь, что сегодня будет больше людей. Если в другие дни с 8 утра до 17 часов у нас проходило в пределах 30-40 человек, то сегодня к 10 утра уже более 30 человек проголосовали", - сказала она.

В хорошем настроении с избирательного участка вышел и пермяк Игорь Иванович, он воспользовался выходным днем посреди недели и пришел голосовать в школу. "[В предыдущие дни] был на работе, а сегодня выходной день появился. Все-таки за конституцию голосуем, там посмотрите сколько хороших социально-направленных поправок", - поделился он с ТАСС.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин ранним утром проголосовал в Центре досуга Мотовилихинского района, он рассказал журналистам, что в регионе на голосовании задействовано 15,5 тыс. членов избиркома. Открытие участков до основного дня голосования позволило существенно их разгрузить. "Активность достаточно большая для голосования до дня голосования. Мы сегодня еще ожидаем избирателей, я думаю за 50% выйдем по явке. У нас не было ни одной жалобы на нарушение процедуры голосования", - сказал он.

Голосование под куполом

На избирательном участке №1117 в Оренбурге голосование в условиях пандемии организовали с профессиональным подходом: он расположен в одном из учебных корпусов Оренбургского государственного медицинского университета, многие члены комиссии - медицинские работники или сотрудники вуза, кто не просто соблюдает инструкцию, а знаком с особенностями инфекционного заболевания. Заместитель председателя избирательной комиссии №1117 Глеб Брагиров называет эту часть работы "профессиональным контролем". На входе в здание - специальный коврик, пропитанный дезинфицирующим веществом, пройдя по коридору каждый голосующий получает индивидуальный пакет с маской, перчатками и ручкой, ему подсказывают, к какому именно столу подойти, далее - еще один коврик на входе в зал, где играет спокойная музыка, готовы проводить и проинструктировать члены избирательной комиссии.