Эксперт: избирательная система РФ показала свою эффективность на голосовании по поправкам

"[Избирательная] система показала свою эффективность. Это беспрецедентное по объему, по сложности задач мероприятие. Недельное голосование - такого в России еще никогда не было, по этому недельному голосованию минимум вопросов возникло даже у оппозиции. И еще не факт, что за каждым вопросом стоит реальная ошибка. Это показывает, что на высочайшем уровне проведено мероприятие", - сказал Журавлев.

Он отметил, что какие-то ошибки должны были быть просто по теории вероятности. "Более того, семь дней - это большое напряжение для работников избирательных комиссий, просто из-за усталости могло что-то случиться, но не случилось ничего. Это означает, что мероприятие было блестяще организовано, очень хорошо было проработано взаимодействие с общественностью: с общественными организациями, наблюдателями, которые превратились в опору избиркомов, чтобы не допустить каких-то ошибок и недочетов", - добавил собеседник агентства.

По его мнению, в результате "все получилось: люди пришли, голосование прошло безошибочно, результаты получены, более того, проведено то, чего в РФ еще не делали, - голосование по интернету. "Миллионы людей голосовали по интернету, молодежь практически вся, где была такая возможность, голосовала по интернету. Это же тоже новшество, а все новое - это дополнительные риски, но все получилось, что доказывает, что система работает очень хорошо", - подытожил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Центризбиркома Эллой Памфиловой высоко оценил подготовку и проведение голосования по поправкам к конституции.