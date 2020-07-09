Захарова: Россия против политизации глобального сотрудничества в области здравоохранения

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия продолжает выступать против политизации мирового сотрудничества по вопросам здравоохранения и подчеркивает, что эффективная борьба с пандемией коронавируса возможна только при условии согласованных действий всех государств. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние заявления США о выходе из ВОЗ.

"Мы продолжаем выступать против политизации глобального сотрудничества в области здравоохранения. Вновь подчеркиваем, что COVID-19 является вызовом всему международному сообществу. Эффективная борьба с пандемией возможна только при условии слаженных действий с участием всех государств. Это наша принципиальная позиция. Мы руководствуемся этим при подготовке специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по тематике COVID-19, инициатива о созыве сессии ранее была нами поддержана, - сказала дипломат. - Мы надеемся на конструктивное и, конечно, недискриминационное обсуждение дальнейших совместных шагов по противодействию распространению пандемии и преодолению ее негативных последствий".

Дипломат отметила, что в МИД РФ обратили внимание на информацию о новых шагах США по выходу из ВОЗ. "Ранее мы уже давали оценку позиции этой страны в отношении ВОЗ, продолжаем считать ее неконструктивной", - добавила она.

"На фоне получаемых из Вашингтона сообщений сложно объяснимым кажется участие американских представителей в работе майской сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно руководящего органа упомянутой организации. По ее итогам была принята резолюция, в которой подтверждается лидирующая роль в координации, которая принадлежит ВОЗ. В частности, речь идет о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Примечательно, что документ был принят консенсусом, то есть с учетом мнения делегации США", - обратила внимание Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что остается "неясно, собираются ли США продолжать участвовать в работе ВОЗ в качестве наблюдателя, как это произошло в случае с ЮНЕСКО". "Администрация [президента США Дональда] Трампа оставила без ответа вопрос о том, планируют ли США отозвать прикомандированных к ВОЗ американских специалистов, в том числе, занимающих высокие должности, а также запретить своим экспертам входить в состав многочисленных экспертных комитетов Всемирной организации здравоохранения", - добавила она.

"Честно говоря, хотелось бы узнать, намерены ли Соединенные Штаты Америки быть последовательными, выйти из состава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая формально остается независимой структурой, хотя на практике остается региональным отделением Всемирной организации здравоохранения, и Международного агентства по исследованию рака - еще одной организации, ассоциированной с ВОЗ. Эти вопросы неплохо было бы снабдить ответами с американской стороны", - отметила Захарова.

Кроме того, по словам дипломата, в это непростое время у РФ "нет понимания, готов ли Вашингтон перестать быть стороной принятых международных медико-санитарных правил - это юридически обязывающий документ, он регулирует многостороннее взаимодействие в условиях чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения - и не принимать участия в возможном пересмотре международных медико-санитарных правил с учетом опыта реагирования на пандемию коронавирусной инфекции".

О выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.