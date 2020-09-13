Единый день голосования начался в самых восточных регионах России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования начался на Камчатке, где выбирают губернатора региона, и на Чукотке, где выбирают глав нескольких сел округа, сообщили ТАСС в региональных избирательных комиссиях.

"В 08:00 по местному времени (23:00 субботы мск) на Камчатке открылись 179 основных и девять временных избирательных участков на территориях медучреждений. Для того, чтобы выборы губернатора Камчатского края прошли безопасно, на каждом участке установлены пункты температурного контроля. Всех избирателей обеспечат одноразовыми масками, перчатками и ручками", - сообщили в избиркоме.

Ранее на Камчатке с 23 августа в труднодоступных районах региона проходило досрочное голосование по выбору губернатора. Свой голос за одного из пяти кандидатов уже отдали более 4,5 тыс. человек, большинство из которых - моряки и рыбаки на судах. Активно проходило голосование и 11-12 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя Партии Роста Максима Близнюкова.

Муниципальное голосование по выбору глав шести сел округа, а также депутатов сельсовета началось и на Чукотке. "13 сентября открылись избирательные участки в шести селах Чукотки. В этом году мы выбираем глав сел Алькатваам в Анадырском районе и депутатов сельсовета в селе Островное Билибинского района. Также проходят выборы глав в селах Энурмино, Хатырка, Омолон и Мейныпильгыно", - сказали ТАСС в окружном избиркоме.

Единый день голосования в региона ДФО

Также через несколько часов начнется единый день голосования в Еврейской автономной области. На пост главы региона претендуют врио губернатора Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), представитель партии "Родина" Борис Тихонов, Роман Куземский от партии "Патриоты России", кандидат Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский и депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин ("Справедливая Россия").