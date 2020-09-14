Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Западные партнеры в ситуации вокруг Алексея Навального перешли все границы разумного. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI .

"Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Навального.

Уголовное дело

Министр отметил, что РФ не может поверить на слово и открыть уголовное дело по этой ситуации, для этого нет законных оснований.

"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", - сказал Лавров.

"Возвращаясь к нашей доследственной проверке. Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело (но для этого у нас пока нет законных оснований, именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны), что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался", - сказал Лавров, отметив, что "все это было сделано".

Лавров также считает, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.

Введение санкций