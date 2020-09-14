Лавров: у РФ пока нет законных оснований открыть уголовное дело по ситуации с Навальным

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Западные партнеры в ситуации вокруг Алексея Навального перешли все границы разумного. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
"Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Навального.
Уголовное дело
Министр отметил, что РФ не может поверить на слово и открыть уголовное дело по этой ситуации, для этого нет законных оснований.
"У нас есть свои законы, согласно которым мы не можем верить на слово для того, чтобы открыть уголовное дело. Должны быть соблюдены определенные процедуры. Их соблюдению была посвящена начавшаяся сразу после этого инцидента и проводимая сейчас доследственная проверка, в ходе которой были рассмотрены все обстоятельства дела", - сказал Лавров.
"Возвращаясь к нашей доследственной проверке. Все зациклены на уголовном деле. Если бы мы прямо сегодня завели уголовное дело (но для этого у нас пока нет законных оснований, именно поэтому 27 августа Генеральная прокуратура запросила правовую помощь у германской стороны), что бы было предпринято с самого начала, когда это произошло? Опросили бы пилота, пассажиров самолета, врачей. Узнали бы, что врачи выяснили на этапе, когда Навальный был доставлен в омскую больницу, какие препараты использовались. Опросили бы тех, кто с ним общался", - сказал Лавров, отметив, что "все это было сделано".
Лавров также считает, что Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.
Введение санкций
По словам главы МИД, Запад придумал бы другой повод для санкций против РФ, если бы не было этого дела.
"Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Алексея Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций", - сказал Лавров.
"По сути дела, от нас сейчас требуют признаться, - указал Лавров. - Нас спрашивают: вы что, не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Их выводы подтверждены французами и шведами. Что, им тоже не верите?"
В связи с этим министр напомнил, что Генпрокуратура РФ направила запрос германской стороне об оказании правовой помощи еще 27 августа, но ответа нет до сих пор, при этом Россию призывают открыть уголовное расследование. "Запрос больше недели находился непонятно где. Нам сказали, что он в немецком МИД. МИД Германии не передавал запроса в министерство юстиции, которое и было адресатом письма Генеральной прокуратуры России. Потом заявили, что все передано прокуратуре Берлина, но нам ничего не скажут без согласия семьи", - добавил Лавров.
Действия пилотов и медиков
Министр заметил, что спасение Навального стало возможным не из-за случайного стечения обстоятельств, а благодаря безупречным действиям российских пилотов и медиков.
"Кто-то из западных коллег написал, что, как выяснили немецкие врачи, Навальный "спасся чудом". Якобы был этот самый пресловутый "Новичок", но российский гражданин спасся благодаря "счастливому стечению обстоятельств". Какое же это счастливое стечение обстоятельств? Во-первых, пилот немедленно посадил самолет, во-вторых, у трапа уже дежурила скорая помощь, и, в-третьих, врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга", - сказал он.
"Это абсолютно безупречное поведение и пилотов, и врачей, и скорой помощи подается как "счастливое случайное стечение обстоятельств". То есть нам даже отказывают в том, что мы действуем, как и должны были бы. Это ведь глубоко сидит в головах тех, кто сочиняет такие вещи", - подчеркнул Лавров.
Министр подчеркнул, что страны Запада проявляют высокомерие, сомневаясь в правоте и профессионализме российских врачей.
"На этом фоне западные партнеры на нас посматривают с высокомерием: мы имеем права сомневаться в их [россиян] правоте и профессионализме [в ситуации вокруг якобы имевшего место отравления Навального]. Если это так, значит, они [представители Запада] смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей, - сказал Лавров. - Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена. Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям".