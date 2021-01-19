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Сход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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В Домбае нашли живыми двух человек, которых искали после схода лавины

По словам главы КЧР Рашида Темрезова, семейная пара ранее не выходила на связь
© Управление Карачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Местонахождение двух человек, судьба которых была неизвестна после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, установлено. Их нашли в поселке Домбай, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

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"Двоих нашли в поселке, они живы", - сказали в пресс-службе. 

Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что местонахождение двух человек после схода лавины на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии устанавливается. По словам главы региона Рашида Темрезова, это была семейная пара, которая не выходила на связь, но должна была находиться в курортном поселке.

В результате схода лавины на горнолыжную трассу под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСход лавины на горнолыжную трассу на Домбае
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