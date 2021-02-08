СМИ: число жертв схода ледника в Индии достигло 18

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Число погибших из-за схода ледника и вызванного им наводнения в Индии выросло до 18, еще более 200 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

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Ранее утром представители местных властей сообщали о 14 погибших и 170 пропавших без вести.

По этой информации, продолжаются спасательные работы в районе тоннеля протяженностью 2,5 км, в котором, как полагают, могут находиться в ловушке около 30 человек. В течение минувшей ночи спасатели пытались к ним пробиться, но пока безуспешно.

Ледник сошел утром в воскресенье в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледника разрушена строившаяся плотина электростанции.