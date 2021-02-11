Обвиняемого в убийстве 13-летней девочки в Тверской области арестовали

ТАСС, 11 февраля. Суд арестовал жителя Тверской области, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 6 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки. В дальнейшем сотрудники следственного управления и полиции выехали по месту жительства ребенка с матерью, в ходе осмотра в одной из комнат обнаружили тело девочки. По версии следствия, 5 февраля 33-летний житель города Нелидово, находясь в квартире по месту своего жительства, задушил дочь своей сожительницы. Кроме того, убийца украл ценные вещи из квартиры и сбежал.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, 9 февраля его задержали, 11 февраля следователи предъявили мужчине обвинение в совершении убийства и кражи. Вину в совершении инкриминируемых преступлений он полностью признал.