В Японии из-за землетрясения приостановили движение скоростных поездов

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Движение скоростных поездов "синкансэн" было приостановлено на нескольких направлениях в Японии из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в субботу на северо-востоке страны. Об этом объявила компания-оператор JR East.

Как отметили в компании, движение скоростных поездов приостановлено по всем направлениям центральной, северо-восточной и северной части страны, где сильнее всего ощущались подземные толчки.

В то же время, по данным энергетической компании Tokyo Electric Power, землетрясение вызвало отключение электроэнергии, по крайней мере, в 830 тыс. домохозяйств в 10 префектурах.

В 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от японской префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,1. По данным национального метеорологического управления страны, подземные толчки ощущались, по крайней мере, в десяти префектурах северной, северо-восточной и центральной части Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион. В здании представительства ТАСС в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке. В настоящее время подземные толчки прекратились, но японские метеорологи предупреждают о возможности афтершоков - один из них магнитудой 4,3 произошел в том же районе в 23:26 по местному времени (17:26 мск).

Национальное метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако подчеркнуло, что опасности разрушений в его результате не ожидается. Примерно через час после подземного толчка предупреждение об угрозе цунами было окончательно снято, о чем на экстренной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. Он также подчеркнул, что кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Ёсихидэ Суга в настоящее время занимается сбором и анализом информации, и пообещал, что местное население будет получать оперативную информацию о сложившейся ситуации.

В 2011 году примерно в этом же месте произошло землетрясение магнитудой 9,0. Землетрясение и цунами тогда уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима. Мощные волны, достигавшие в высоту более 10 метров, сровняли с землей целые города и деревни даже в тех местах, где берег был достаточно высоким. В результате трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Удар стихии также вызвал аварию на АЭС "Фукусима-1", ликвидация последствий на которой продолжается до сих пор.