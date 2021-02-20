МЧС установило место нахождения людей под завалами на фабрике Норильска

НОРИЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Спасатели установили предположительное место нахождения двух человек под завалами на Норильской обогатительной фабрике. Об этом сообщил журналистам начальник Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Саенко.

"Установлено предположительное место нахождения пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются", - сказал Саенко. По его словам, в работах задействованы 213 человек и 19 единиц техники.

Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.