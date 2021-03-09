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СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Махачкале

Произошедшее следователи квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после массового отравления жителей Махачкалы, сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

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Ранее сообщалось о госпитализации 24 жителей Махачкалы, в том числе 22 детей.

"По факту массового отравления жителей Махачкалы, большинство из которых - дети, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий", - сказал собеседник агентства.

Этот инцидент с массовым отравлением в Дагестане стал уже четвертым в 2021 году. В январе к врачам обратились более 350 жителей Буйнакска, в феврале произошли случаи отравления жителей села Арани Хунзахского района и в Каспийске - число пострадавших составило 95 и 33 соответственно. Во всех случаях причиной отравления стала загрязненная питьевая вода. Возбуждены уголовные дела.

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