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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Суд арестовал второго фигуранта по делу Белозерцева

Заместителя главы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова отправили под стражу до 20 мая
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца заместителя главы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова, обвиняемого по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Федотову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В отношении еще четверых обвиняемых ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

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РоссияДело в отношении Ивана Белозерцева
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