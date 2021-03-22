Суд арестовал второго фигуранта по делу Белозерцева

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца заместителя главы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова, обвиняемого по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Федотову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В отношении еще четверых обвиняемых ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.