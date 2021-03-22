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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Следствие взяло подписку о неразглашении у адвокатов по делу Белозерцева

Басманный суд ранее арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа) Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа)
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следствие по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева взяло у всех защитников подписку о неразглашении.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к расследованию дела.

"Следствие взяло у всех адвокатов по делу подписку о неразглашении, чтобы сохранить тайну обстоятельств дела", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд арестовал в понедельник до 20 мая губернатора Белозерцева и сотрудника представительства области Федора Федотова. Еще в отношении четверых обвиняемых ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время. Заседания проходят в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.
 

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Белозерцев, Иван АлександровичДело в отношении Ивана Белозерцева
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