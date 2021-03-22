Следствие взяло подписку о неразглашении у адвокатов по делу Белозерцева

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следствие по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева взяло у всех защитников подписку о неразглашении.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к расследованию дела.

"Следствие взяло у всех адвокатов по делу подписку о неразглашении, чтобы сохранить тайну обстоятельств дела", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд арестовал в понедельник до 20 мая губернатора Белозерцева и сотрудника представительства области Федора Федотова. Еще в отношении четверых обвиняемых ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время. Заседания проходят в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

