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Подозреваемый в покушении на одноклассников ученик в Сочи не состоял на учете

В образовательном учреждении подросток также не рассматривался на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних

КРАСНОДАР, 24 марта. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в подготовке нападения на одноклассников учащийся лицея в Сочи, воспитывается в неполной семье, на профилактических учетах не состоял, сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе Краснодарского края.

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"Этот подросток из Сочи воспитывается в неполной семье. Родители в разводе, но признаков семейного неблагополучия не было замечено, на профилактических учетах семья и несовершеннолетний не состоят. В лицее ученик также не рассматривался на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних", - сказали в штабе.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в среду сообщил о задержании учащегося одного из лицеев в Сочи, который разместил в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников. Из его дома изъяли самодельное взрывчатое вещество, компоненты для изготовления таких устройств, средства связи, а также личный дневник учащегося с инструкциями по сборке и применению СВУ.

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