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Блокировка Суэцкого канала

Власти США изучают, как могут помочь в разблокировании Суэцкого канала

Американский лидер Джо Байден отметил, что у страны есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Власти США изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале, приостановленного из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Об этом, как сообщает в пятницу пресс-пул Белого дома, американский президент Джо Байден заявил журналистам в штате Делавэр.

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"У нас есть оборудование и возможности, которых нет у большинства стран. Мы изучаем, какую помощь можем оказать", - сказал американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила журналистам, что США предложили помощь Египту в разблокировании Суэцкого канала. Ранее телекомпания СNN со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что Военно-морские силы США в ближайшее время направят в Египет группу специалистов по дноуглубительным работам для консультирования египетских властей по действиям для возвращения на фарватер Ever Given. По сведениям СNN, специалисты отправятся в Египет не позже 27 марта.

Теги
СШАЕгипетБлокировка Суэцкого канала
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