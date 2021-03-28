Посольство РФ в Индонезии призвало избегать мест массового скопления после взрыва у церкви

ТАСС, 28 марта. Посольство России в Индонезии призвало граждан РФ воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с подрывом террориста-смертника у здания католической церкви в городе Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси).

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"Уважаемые соотечественники, в связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на [острове] Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции", - говорится в сообщении, размещенном на странице российского диппредставительства в Facebook в воскресенье.

В посольстве добавили, что, по предварительным данным, среди погибших в результате теракта числится только смертник.

Ранее руководитель полиции провинции Южный Сулавеси сообщил журналистам, что в результате подрыва террориста-смертника около католической церкви в городе Макассар несколько человек пострадали, а сам смертник умер на месте. Агентство Reuters информирует со ссылкой на местную полицию, что ранения получили 14 человек.