СК назначит генетическую экспертизу устроившему стрельбу в Вешках

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следствие подтвердило обнаружение тела Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, в его сгоревшем коттедже. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками пожарной части № 17 при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки", - сообщила представитель ГСУ, добавив, что будет назначена генетическая экспертиза.

Ранее об обнаружении тела Барданова сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело. Источник ТАСС сообщал, что в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния. Он пояснил, что она помогает установить психологические особенности человека, а также мотивы его действий.

Сейчас место происшествия оцеплено. После осмотра помещений взрывотехником к осмотру приступят криминалисты и следователи. "Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыво-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенных преступлений", - добавила Врадий.