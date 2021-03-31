СК опроверг проверку участкового после стрельбы в Подмосковье

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий опровергла проведение проверки в отношении участкового полиции в поселке Новые Вешки, где накануне хозяин коттеджа Владимир Барданов открыл стрельбу по силовикам.

"Мы такую проверку не проводим. На данном этапе такой вопрос пока не стоит", - сказала Врадий.

Ранее о проведении проверки в отношении участкового на соблюдение им должностных инструкций сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Около 11:00 мск во вторник к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. В ответ на это он устроил перестрелку с силовиками и бросил в них порядка 20 гранат. Спецоперация по обезвреживанию хозяина дома длилась около девяти часов, во время штурма начался пожар, в результате которого он погиб. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Ранение получил сотрудник Росгвардии. В доме Барданова обнаружен склад с оружием и боеприпасами.

По данным источника, Барданов имел разрешение на шесть единиц нарезного оружия: пять ружей и один пистолет (охотничьи карабины МА-136, "Аншутц", "Блейзер Р-93", охотничье ружье МЦ-109, винтовка с нарезным стволом, пистолет "Гранд пауэр Т-10"), а также оптический прицел "Сваровски".