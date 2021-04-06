Дела обвиняемых в даче ложных показаний двух свидетелей по делу Ефремова поступили в суд

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы зарегистрировал уголовные дела в отношении двух из трех свидетелей, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Уголовные дела в отношении Кобец Александра Петровича и Гаева Андрея Александровича поступили в Пресненский районный суд. Материалы дела пока только зарегистрированы, но не назначены", - сказала собеседница агентства.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания или заключения эксперта").

По данным Волк, в Пресненском районном суде Москвы на судебном разбирательстве по обвинению Ефремова в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), по ходатайству его адвоката ранее были допрошены три свидетеля. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. По результатам проверки были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. В ходе предварительного расследования проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошено более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.