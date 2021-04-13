Застреливший мужчину в фитнес-клубе в Москве скрылся с места преступления на автобусе

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчина, который застрелил в фитнес-клубе на северо-западе Москвы криминального авторитета Али Гейдарова по прозвищу Альберт Рыжий, скрылся с места преступления на городском маршрутном автобусе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После убийства в спортзале на Авиационной улице подозреваемый сел в автобус, доехал на нем до Новопесчаной улицы и вышел, после чего пересел на другой транспорт. Позже водитель автобуса нашел вещи подозреваемого, среди которых снаряженный пистолет "Глок", - сказал собеседник агентства. По его словам, в других вещах предполагаемого убийцы, изъятых с места преступления, были найдены патроны от пистолета, обнаруженного в автобусе. "Вероятно, он предполагал пустить в ход этот пистолет при попытке его задержать сразу после убийства, но позже решил избавиться от оружия", - заключил собеседник агентства.

По подозрению в убийстве криминального авторитета разыскивается 35-летний мужчина кавказской внешности, рост около 180 см, спортивного телосложения. С места преступления изъяты пистолет-пулемет "Скорпион" со сбитым номером и двумя снаряженными магазинами, два магазина с патронами "Браунинг" и Luger, а также пять гильз Luger.

12 апреля неизвестный застрелил посетителя фитнес-клуба на Авиационной улице в Москве. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".