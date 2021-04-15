В Свердловской области возбудили дело после пожара, где погибли пять детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в доме в поселке Бызово Свердловской области, в котором, по предварительной информации, погибли 5 детей, еще 5 человек госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Расследование дела находится на контроле прокуратуры", - сказали в пресс-службе.

По данным прокуратуры, по предварительной информации, в пожаре погибли 5 детей, пока обнаружены останки четверых, еще одного ищут спасатели. Также еще пять человек госпитализированы - это трое взрослых и двое несовершеннолетних.

Как пояснили в пресс-службе областного СУ СК, расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СКР. Следователи и криминалисты СКР во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия непосредственно на месте трагедии. "Проводится осмотр места пожара, допрашиваются свидетели, анализируется характеризующая документация в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Для определения точных причин смерти погибших детей и причины возникновения возгорания проводятся соответствующие судебные экспертизы".