По делу замглавы блока экономической политики Москвы проходит еще один человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. По делу замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы о взятке проходит еще один человек. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступило ходатайство об избрании им меры пресечения.

"В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения троим людям, все они проходят по одному делу. Это Леонид Кострома, Дмитрий Рославцев и Максим Самылов. При этом Кострому следствие требует отправить под стражу, а Самылова и Рославцева - под домашний арест", - сказали в суде, не уточнив иных деталей. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая, все фигуранты дела уже доставлены в суд для избрания им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следствие требует отправить замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому под арест до 14 июня. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Также следственный комитет требует поместить под домашний арест Дмитрия Рославцева.​​​​

Как говорится на сайте столичной мэрии, Кострома был назначен на должность заместителя руководителя департамента летом 2020 года. До этого он работал в сфере стратегического консалтинга и исследований, консультируя федеральные и региональные органы власти, государственные компании, международные и российские институты развития по широкому кругу экономических и инвестиционных вопросов. Кострома имеет благодарность мэра Москвы за вклад в улучшение инвестиционного климата в городе.

В новость внесена правка (13:11 мск) - передается с исправлением фамилии фигуранта дела, верно - Самылов.