Суд отпустил под залог главу администрации Волгодонска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая./ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде залога главе администрации Волгодонска Ростовской области Виктору Мельникову, обвиняемому в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Волгодонского районного суда региона.

По версии следствия, в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету.

"В Волгодонский районный суд поступило уголовное дело в отношении Мельникова В. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ. Мельникову избрана мера пресечения в виде залога", - говорится в сообщении. В пресс-службе Волгодонского районного суда ТАСС не сообщили сумму залога.

В январе сообщалось о возбуждении дела в отношении бывшего сотрудника департамента строительства и городского хозяйства города Волгодонска, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей. По версии следствия, мужчина в 2017 году, будучи сотрудником департамента строительства и городского хозяйства, получил взятку в размере 1 млн рублей от представителя подрядной организации. От чиновника требовалось снять контроль над выполнением организацией работ по ремонту нескольких городских дорог.

Уголовное дело в отношении Мельникова возбудили в ноябре 2020 года. 18 ноября суд освободил Мельникова под залог в размере 2 млн рублей.