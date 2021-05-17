СК возбудили дело против мужчины, устроившего перестрелку с силовиками под Пензой

ПЕНЗА, 17 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после перестрелки, которую устроил подозреваемый в тройном убийстве в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подозреваемый устроил перестрелку с силовиками и был ликвидирован.

"По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа"), в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый при попытке задержания произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников Росгвардии. Ответным огнем он был ликвидирован. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

По данным следствия, в селе Липовка мужчина 1972 года рождения застрелил из охотничьего ружья бывшую жену и ее мать, а в соседнем селе - брата бывшей супруги, после чего скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).